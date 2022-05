Un festival de bonne volonté

Beaucoup de débrouille et l’envie d’y parvenir. Ce sont les principaux ingrédients du premier Festival du caveau. La manifestation transfrontalière se déroule le 28 mai dans le caveau des remparts à Delle. Cinq concerts sont au programme : à partir de 16h, des spectacles pour les enfants dès 3 ans de l’artiste Julien David, puis dès 19h, de la chanson française avec le groupe Les Jumeaux, du New jazz avec Wet Cloths et enfin du rap/slam.





Des moyens dérisoires

Tous les artistes viennent de la région et ont accepté des cachets très modestes avec comme compensation des prestations vidéos. La ville de Delle, pleinement engagée dans l’événement, met, par exemple, à disposition la salle. Et le chanteur boncourtois Fox Kijango s’occupe de la sonorisation et des caméras. Tous les acteurs mettent la main à la pâte pour proposer un festival de qualité professionnelle avec des moyens dérisoires. Le budget avoisine ainsi les 500 francs. Fox Kijango le dit en souriant : « l’idée c’est de ne pas avoir la pression du budget : pas de moyen, pas de pression, mais en même temps l’envie de faire les choses extrêmement bien ». Le prix d’entrée est d’ailleurs libre afin de rester accessible à toutes les bourses. /ncp