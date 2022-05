ViaBerna : de Bellelay au col du Susten à pied

Pour chacune des 20 étapes de la ViaBerna, il faut compter entre 3 et 5 heures de marche. Le dénivelé positif pour l’ensemble du parcours est de 13'600 mètres. L’étape régionale qui devrait faire transpirer le plus les marcheurs et celle entre St-Imier et Nods, par la Combe Grède et le Chasseral : 10,5 km avec 850 m de dénivelé positif. /cwi