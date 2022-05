Un hiver fatal à plus de 30% des abeilles jurassiennes

L’hiver a été rude pour les abeilles jurassiennes. Plus de 30% de pertes ont été enregistrées dans les ruches du canton, selon le recensement de la Fondation rurale interjurassienne. C’est environ le double du chiffre enregistré en moyenne les autres années. Le nord de l’Ajoie a particulièrement souffert alors que les Franches-Montagnes s’en sortent plutôt bien. Pour Yann-David Varennes, conseiller agricole à la FRI, les mauvaises conditions météo du printemps et de l’été passés peuvent expliquer cette situation. « Ce sont des mois où les abeilles récoltent et se reproduisent. C’était vraiment compliqué », souligne-t-il, notamment pour trouver de la nourriture.





De fortes disparités entre apiculteurs

Certains apiculteurs ont tout perdu alors que d’autres ont réussi à conserver l’ensemble de leurs ruches. Selon le responsable des projets apicoles à la FRI, il semble donc clair que la pluie et les températures fraîches n’expliquent pas à elles seules les chiffres de cet hiver. Gérald Buchwalder évoque la possibilité de colonies davantage chargées en acariens ou en virus après l’hiver 2020-2021 qui a été marqué par des pertes très faibles. « On a aussi vu que ceux qui respectaient bien les processus conseillés par Berne s’en sortaient nettement mieux », explique le spécialiste. Ce dernier estime ainsi que certaines lacunes au niveau de la formation sont probablement également en cause.