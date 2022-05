Une formation à la gestion durable des espaces verts pour les voyers

Les voyers cantonaux et communaux ont eu droit à une formation sur l’entretien durable des espaces verts. Mandatée par l’Office jurassien de l’environnement, elle a été dispensée jeudi à Delémont dans le cadre du guide Jardins vivants. Le but est de favoriser les aménagements et l’entretien propices à la biodiversité en milieu bâti, en valorisant de bons exemples tels qu’une prairie fleurie, un hôtel à insectes ou un plan d’eau et en soulignant les différents avantages pour les collectivités. L’objectif est que les professionnels adaptent leurs pratiques, afin de diminuer les coûts tout en retrouvant une flore et une faune plus diversifiées dans les villes et les villages du canton du Jura. L’opération sera reconduite à Porrentruy au printemps 2023. /comm-emu