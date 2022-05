Festival des Fanfares d’Ajoie à Buix

La Fanfare l’Union de Buix organise la 22e édition du Festival des Fanfares d’Ajoie. Le but d’une telle rencontre, qui va rassembler plus de 500 musiciens, est de renforcer les liens entre les sociétés, mais aussi de promouvoir la musique fanfare qui est toujours en évolution.

La Fanfare Union de Buix aura le bonheur d’accueillir les musiciens et le public dès samedi à 15 heures et dimanche, pour les traditionnels concours de musique et concours de marche, mais aussi afin de célébrer son 120e anniversaire. Une double fête pour la société où tout va par 22 comme le souligne Michel Choffat, président du comité d’organisation :