Fin du remaniement parcellaire de St-Brais

Le remaniement parcellaire de la commune de St-Brais a abouti. Le Gouvernement jurassien a ratifié la dissolution du syndicat d’améliorations foncières formé spécifiquement pour la conduite de ce projet, selon un communiqué transmis vendredi. Les propriétaires fonciers situés sur le territoire de la Première Section de St-Brais s’étaient constitués en syndicat d’améliorations foncières en 1983, avec l’objectif de réaliser un remaniement parcellaire agricole. Les propriétaires sont entrés en possession de leurs nouvelles parcelles en automne 1992. Les travaux, portant principalement sur la réfection du réseau des chemins ruraux et d’accès de fermes, se sont déroulés en 6 étapes, entre 1987 et 2017. Le décompte des investissements s’élève à 5,3 millions de francs. Ceux-ci ont été subventionnés à raison de 34% par le canton, 48% par la Confédération et 10% par la commune. /comm-emu