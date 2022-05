L’art optique rencontre le street art au POPA

Toutes les expositions n'offrent pas un tel moment ludique. Or, l'art de Youri Messen-Jaschin appelle au jeu : des toiles colorées, où les lignes semblent sortir du cadre et les cercles s'agiter... L'Op Art, mouvement incarné par Youri Messen-Jaschin, est basé sur les illusions d'optique et appelle le visiteur à tester son cerveau. Au POPA, à Porrentruy, de nombreuses huiles, des sérigraphies et des tissages se succèdent, chacun a ses mystères et ses secrets : « Il faut prendre son temps, trouver son angle, sa distance… et des couleurs apparaissent. Parfois, on dirait que les carrés sont en 3D », explique Youri Messen-Jaschin. L’artiste manie les pinceaux et les mathématiques depuis plus de soixante ans et semble s'amuser de l'effet de sa peinture sur les visiteurs : « Les informations géométriques sont si nombreuses que le cerveau est comme trompé, il invente des couleurs ou des mouvements. »