Le PCSI vise la mairie de Porrentruy avec Philippe Eggertswyler

Le PCSI ouvre le bal des candidats à la mairie de Porrentruy. Le Parti chrétien-social indépendant a annoncé ce vendredi la candidature du conseiller municipal Philippe Eggertswyler lors des élections communales de l’automne prochain. Le PCSI a arrêté son choix lors de son assemblée générale qui s’est tenue cette semaine. Il est ainsi le premier parti à sortir du bois dans la course à la succession du PLR Gabriel Voirol.



Philippe Eggertswyler a présenté un programme en dix points pour l’élection à la mairie. Il souhaite, notamment, revitaliser le secteur de la Gare, redonner au Château une fonction touristique et patrimonial tout en gardant les instances judiciaires à Porrentruy, installer une Maison des associations et de la culture dans le bâtiment des Ursulines ou encore procéder à une révision du plan de circulation et de stationnement. Philippe Eggertswyler commente les grandes lignes de son projet, en commençant par sa volonté de créer un espace de rencontres pour les jeunes de 18 à 25 ans :