Un panneau de signalisation pour contrer le projet de géothermie profonde

Une centaine de personnes s'est réunie devant l'ancienne mairie de Bassecourt vendredi soir, pour manifester contre le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne. D'anciens responsables communaux et le groupement Citoyens Responsables Jura ont soutenu le rassemblement, qui a pris la forme d'un vernissage. Deux graphistes de Haute-Sorne, Georges Veya et Ruedi Mosimann, ont présenté leur création, un panneau de signalisation intitulé « Bassecourt sur Fracking ». L'oeuvre représente leur mécontentement face au projet de géothermie profonde, qu'ils jugent dangereux. L'oeuvre doit aussi « dynamiser la résistance contre des expérimentations monstrueuses et coûteuses, trop souvent vouées à l’échec », selon Ruedi Mosimann.

Lorsque le panneau a été révélé, la foule a scandé « Bassecourt, pas de fracking ». Des discours ont été prononcés, dénonçant un projet « économique et pas écologique », divers dangers, mais aussi le manque de soutien des autorités et de la presse. /cto