Une cuisine associative pour éviter le gaspillage

Du pain sur la planche

Les membres de l’association se rendent chez leurs fournisseurs une fois par semaine. Ils peuvent ensuite prendre tout ce qu’il leur plait dans les invendus. Ils composeront ensuite une dizaine de repas par midi avec les aliments qu’ils auront récoltés. Évidemment, ils doivent compléter leurs recettes avec des ingrédients achetés. L’un des objectifs est d’innover à chaque recette cuisinée, histoire de ne pas servir plusieurs fois les mêmes plats. Cela permet également aux responsables de l’association, qui ne possèdent aucune formation dans le monde de la cuisine, d’apprendre à exercer cet art.







Trois partenariats

L’association a conclu des accords avec trois petites enseignes de la région. Les responsables ne souhaitent pour l’heure pas se développer davantage. Selon eux, il s’agit d’une charge de travail déjà bien assez importante. Ils n’ont pas souhaité non plus s’associer à de grandes enseignes pour les mêmes raisons. Or, ils précisent que ce n’est pas les opportunités qui manquent pour développer leur concept. Même certains producteurs viennent toquer à la porte de l’association pour lui apporter des légumes trop petits pour la vente ou abimés. /lge