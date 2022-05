Enigme du Château s’impose au test en terrain à Delémont

Le test en terrain du Syndicat chevalin de la Vallée de Delémont et environs s’est tenu samedi au manège du Pré-Mochel. 28 chevaux se sont présentés devant le jury et ont reçu des notes pour le type, la conformation et les allures. Plusieurs épreuves ont aussi eu lieu, comme l’équitation avec plusieurs congénères. Enigme du Château, de Sandrine Willemin, a remporté la première place, suivi par Queto de Marc Froidevaux, et d’Alixe de Réclère, de Jordan Juillard. Les résultats complets sont disponibles ici. /comm-cto