Le chantier du nouveau complexe de La Poste bientôt terminé

Deux constructions remplacent l'ancien bâtiment de La Poste, à Delémont, non loin de la gare. Il s'agit d'un complexe de plusieurs milliers de mètres carrés, qui regrouperont diverses activités : des commerces et entreprises s'y implanteront, ainsi qu'un hôtel. Des logements sont aussi disponibles à la location, allant du studio à l'appartement 4,5 pièces. La Poste a souhaité investir le quartier de la gare à Delémont, puisque les lieux constituent un passage entre Bâle et le reste de la Suisse. Sergio Plata, chef de projet Poste Immobilier, l'assure, l'emplacement est idéal pour les travailleurs et les touristes.





Hôtel en hommage à la culture jurassienne

Un hôtel ouvrira ses portes le premier juin dans le complexe. Il est composé d'une quarantaine de chambres, qui font la part belle au canton du Jura : les moquettes des chambres rappellent l'étang de la Gruère, et les plafonds sont décorés d'oeuvres conçues par des artistes locaux. Une collaboration étroite entre l'hôtel et Visarte Jura a vu le jour, comme le révèle Robin Chételat, responsable du projet de l'hôtel Mercure.