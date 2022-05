Julien Loichat ne représentera pas le PS aux municipales à Porrentruy

Julien Loichat se retirera de l’exécutif bruntrutain au terme de son mandat, à l'hiver 2022. Et il ne représentera pas le Parti socialiste aux élections municipales de Porrentruy cet automne. L'élu municipal bruntrutain l’a annoncé sur les réseaux sociaux samedi. Il souhaite laisser la place à de nouvelles forces au sein de l’exécutif de Porrentruy et se consacrer à sa famille. Julien Loichat faisait partie du conseil municipal de la ville depuis 14 ans, et s’était présenté deux fois à la mairie. /cto