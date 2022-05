Retour en fanfare… pour le Festival des fanfares d’Ajoie

Un air de joie, et de renaissance, en Ajoie : les fanfares de la région se sont retrouvées pour le 22e Festival des fanfares d'Ajoie samedi et dimanche. Les traditionnels concours de musique ont eu lieu dimanche à Buix, l'occasion pour les musiciens de se mesurer les uns aux autres après deux ans de pandémie... Nombreux sont les directeurs d’ensembles qui ont remarqué un peu moins d'assiduité musicale de la part de leurs membres. Mais chez les jeunes, les annulations de concert et de répétitions n’a pas entamé la motivation. Jérôme Courbat, directeur de l'ensemble des jeunes de Buix et de la fanfare de Cornol, estime que les enfants ont fait preuve de discipline et n'ont pas perdu l'envie de jouer de leur instrument.