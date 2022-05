La Danse sur la Doux va faire revivre les rues de la vieille ville de Delémont

La capitale jurassienne retrouve sa fête. La Danse sur la Doux revient les 27 et 28 mai après trois ans d’absence en raison de la pandémie de Covid-19. Cette 51e édition sera organisée par la municipalité pour la première fois. Le Service de la culture, des sports et des écoles a repris le flambeau qui était tenu par l’Union des Commerçants Delémontains : « Nous avons voulu être prudents pour cette première organisation et garder l’expérience de ce qui a été fait par le passé. Mais nous souhaitons donner un aspect plus festif et culturel à la Danse sur la Doux, dont le caractère commercial a quelque peu perdu de l’intérêt aux yeux des commerçants », explique Dominique Kaufmann, coordinateur des manifestations de la ville de Delémont, qui voit cette édition comme une cuvée de transition.