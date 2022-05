De beaux orages mais peu de pluie

De beaux orages, mais au final peu de litres d’eau au sol. Lundi, certaines régions ont enregistré de grosses précipitations, accompagnées parfois de grêle et de fortes rafales de vent. Toutefois, les cumuls pluviométriques varient énormément d’une région à l’autre, selon un communiqué transmis mardi par Météonews qui prévoyait des averses plus importantes lors de l’arrivée de ce front froid. Certaines localités ont été largement arrosées entre 20 et 40 l/m2, alors que d’autres n’ont reçu que quelques gouttes entre 1 et 5 litres d’eau. Selon les météorologues, « ces pluies bien trop timides n’augurent rien de bon ». La sécheresse déjà marquée va encore s’intensifier ces prochains jours. Aucune dégradation pluvieuse n’est prévue d’ici la fin du mois. De plus, le soleil et la bise du week-end d’Ascension vont encore assécher les sols. Météonews relève également les déficits hydriques enregistrés depuis l’automne dernier. Aucun mois, sauf décembre, n'a reçu suffisamment d’eau. Le manque est de l’ordre de 30 à 40% sur l’Arc jurassien.





Exemples jurassiens

La commune de Pleigne a enregistré 23 l/m2, alors qu’à Porrentruy, ce chiffre se monte à 6 litres d’eau. Dans le nord du Tessin, 60 litres sont tombés par mètre carré. /comm-ncp