Le tour de l’hémicycle avec Pierre-André Comte

Un fervent défenseur du canton du Jura pour clôturer notre chronique destinée aux députés jurassiens. Pierre-André Comte était invité ce mardi matin dans La Matinale. Il était le 60e et dernier élu du législatif jurassien à participer au tour de l’hémicycle. Le citoyen de Vellerat a été maire de son village pendant des dizaines d’années, il occupe aujourd’hui la fonction de conseiller communal après la fusion entre Vellerat, Courrendlin et Rebeuvelier. Pierre-André Comte est aussi connu pour son militantisme, lui qui est notamment secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien depuis de longues années. Il souhaite aujourd’hui encore que notre région et nos autorités s’affirment sur de nombreux dossiers. Retrouvez l’entretien complet avec Pierre-André Comte ci-dessous. /mle