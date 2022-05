Marina Zuber fait sa rentrée au Grand Conseil bernois dans deux semaines

Marina Zuber souhaite également pouvoir faire table rase du passé et pouvoir travailler « main dans la main » avec ses collègues. Elle pense « qu’il n’y a plus lieu d’entretenir les tensions », d’autant plus « qu’il y a encore un gros travail qui s’annonce ». Son cahier des charges est d'ailleurs déjà bien garni. La députée PSA estime que son « rôle sera de suivre, de surveiller et de collaborer » pour que le partage des biens au moment du transfert se fasse pour le mieux.