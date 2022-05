Papillon solaire à Mont-Soleil

La saison touristique démarre les 4 et 5 juin à Mont-Soleil. Pour célébrer son 10e anniversaire, l’Espace découverte Énergie (EdE) s’associe à Jura bernois Tourisme, BKW et à l’observatoire astronomique du site pour des portes ouvertes.

L’occasion de visiter les centrales éolienne et solaire ainsi que l’observatoire, de découvrir les technologies avec la Haute École Arc et la Berner Fachhochschule, de participer à des animations et de se restaurer.

Au-delà de la sensibilisation aux énergies renouvelables, il y a derrière ces portes ouvertes une réelle volonté de susciter des vocations chez les plus jeunes, comme l’explique Moussia de Watteville, la directrice d’EdE :