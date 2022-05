Projet du Banné : le doute des milieux naturels

Le développement d’offres sportives et de loisirs au Banné continue de faire jaser à Porrentruy. Alors que le Conseil de ville a validé jeudi dernier un crédit en vue d'améliorer l'équipement du site, trois associations axées sur la défense de la nature et de l'environnement émettent des doutes ce lundi. Pro Natura Jura, la Société des Sciences Naturelles du Pays de Porrentruy et l’Association Transport et Environnement Jura critiquent le fait que le lieu « n’est pas desservi par les transports publics », ce qui provoquera une « intensification du trafic routier individuel sur des axes d’accès pensés pour le trafic agricole ». Cette situation conduira à « un massacre de tritons et autres grenouilles », écrivent encore les associations dans leur prise de position envoyée à la presse, le Banné et les étangs Corbat situés au-dessous formant un écosystème d’importance nationale pour les amphibiens.

Contactée par RFJ, Pro Natura Jura affirme étudier l’opportunité de faire opposition au moment où le projet sera déposé publiquement. /comm-clo