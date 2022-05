L’avenue de la Gare attend son train

« Oui, les loyers sont beaucoup trop chers au rez-de-chaussée. On essaie de rendre attentif chaque propriétaire qui a des locaux libres. Plutôt que d’avoir un local vide pendant trois ans, il ferait mieux de le louer à un prix plus bas et d’avoir un loyer progressif. Un propriétaire vient de le faire à l’avenue de la Gare et il a tout de suite trouvé preneur. On est entendu par certains, d’autres pas. Les propriétaires qui sont à l’extérieur et même hors de la Suisse, ils ont fait un placement financier et supportent souvent d’avoir des locaux libres. On n’a pas de véritable moyen d’action à leur égard. On a pourtant eu des bouchers, des poissonniers qui nous ont contactés, mais le prix a souvent été rédhibitoire », confie Hubert Jacquier qui se désole aussi de voir que de nombreux propriétaires refusent d’investir pour fractionner leurs locaux ou les réagencer. La Ville de Delémont prévoit d'ailleurs d'embaucher un spécialiste dédié au commerce et à cette stratégie de promotion.





Des motifs d’espoirs

Ce tableau n’a pourtant pas refroidi « Monsieur Halimi » comme tout le monde l’appelle ici. Il a notamment ouvert un magasin de vêtements dans cette même rue en début d’année et prévoit déjà de s’agrandir au vu des bons résultats. « Je me suis dit que j’allais amener quelque chose d’autre, surtout tenter de changer certaines mentalités. Si je reçois un salaire dans le Jura, je préfère le dépenser dans le Jura que d’aller à l’extérieur pour que les choses évoluent et pour que les jeunes investissent », explique le commerçant. Des coiffeurs se sont également installés à l'avenue de la Gare ces dernières années, tout comme des commerces de bouche tandis que la Municipalité évoque l’ouverture de « 40 nouvelles enseignes depuis 2019 »… sur l’ensemble de la ville. « Le D’lem », café historique de la rue, a récemment rouvert ses portes après plusieurs mois de fermeture. Peut-être les signes d’un sursaut d’espoir pour l’avenue de la Gare. /jpi