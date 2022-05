La Neuvevilloise Capsa SA rejoint Acrotec

Une nouvelle corde dans l'arc Acrotec. Le groupe actif dans les domaines de la haute précision technologique accueille en son sein la société neuvevilloise CAPSA, ont annoncé mercredi les deux entités dans un communiqué commun. CAPSA est une entreprise spécialisée dans l'habillage et le mouvement horloger haut de gamme. Sa direction souhaite renforcer son pôle horloger en intégrant le groupe Acrotec. « J’apprécie le modèle du groupe, ses valeurs et sa volonté de respecter l’identité de toutes les entreprises qui le rejoignent, explique Daniel Streit, CEO de CAPSA. Il était aussi important de garantir la pérennité de notre société et de lui donner les moyens de se développer. C’est une excellente perspective pour nos employés et nos clients », a-t-il ajouté.





« Un acteur majeur du Swiss Made horloger »

CAPSA emploie 200 collaborateurs à La Neuveville, dans un parc composé de plus de 400 machines. Le directeur d'Acrotec François Billig, groupe qui comporte vingt sites de production en Suisse, en France et aux Etats-Unis, se réjouit de pouvoir compter sur CAPSA : « C’est un acteur majeur du Swiss Made horloger grâce à la qualité très haut de gamme de ses compétences technologiques en micro-décolletage depuis plus de 70 ans. C’est un honneur et une fierté que les dirigeants de CAPSA aient eu envie d’intégrer notre groupe et notre fédération d’entreprises », a-t-il déclaré. /comm-oza