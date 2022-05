Le canton du Jura ouvre une consultation sur le guichet virtuel sécurisé

Le Jura veut réviser la loi sur le guichet virtuel sécurisé, entrée en vigueur en 2012. Les autorités ont annoncé ce mercredi que cette modification est nécessaire « au vu du succès rencontré et pour faire face aux évolutions futures ». Une consultation publique est ouverte jusqu’à la mi-juillet. La révision permettrait notamment de se doter d’une meilleure collaboration entre l’Etat et les communes en matière de cyberadministration. Le débat porte également sur « la thématique de la transition numérique des administrations publiques et de la sécurité informatique ».

Les documents liés à la consultation publique sont disponibles ici. /comm-fwo