« Une très bonne performance 2021 » pour la Caisse de pensions

En outre, le Conseil a décidé d'un plan de 5 ans pour la rénovation de son parc de 29 immeubles pour une valeur de plus de 100 millions de francs dans le but d'améliorer leur efficacité énergétique. Sur les 3 millions devisés pour ce plan, la Caisse ne déboursera que 675'000 francs, après la déduction des subventions, de la maintenance courante et des plus-values. Il est ainsi prévu de changer 15 chaudières à mazout sur les 16 restantes au profit de chauffage à distance. Ce plan permettra aussi de réduire les émissions de CO 2 de 54%.