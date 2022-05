A la découverte des moulins de la région

Une centaine de vieux moulins accueillent des visiteurs ce samedi à travers tout le pays. Ce 28 mai a lieu la traditionnelle Journée suisse des moulins. Dans la région, le Martinet de Corcelles, le Moulin de Soubey et la scierie Paroz à Saicourt y prennent part. Une quinzaine de membres actifs fait toujours vivre cette scierie qui a vu le jour en 1785 et qui a fonctionné jusqu’en 2002. Le lieu a été restauré et remis en fonction en 2014. C’est l’une des dernières installations de sciage utilisant la force hydraulique en état de marche. Visite en compagnie de Romain Boegli, l’un des membres fondateurs de la Fondation scierie Paroz.