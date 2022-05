Delémont fête le retour de sa Danse sur la Doux

La Danse sur la Doux s’est à nouveau emparée de la vieille ville de Delémont. La 51e édition de la manifestation se déroule ce vendredi et ce samedi. La partie commerciale a lieu ce samedi jusqu’à 19h sous la forme d’une foire avec la participation d’une cinquantaine de commerçants. Elle cèdera la place au volet festif qui se tiendra jusqu’au petit matin. La Danse sur la Doux avait dû être annulée en 2020 et en 2021 pour cause de pandémie. L’organisation de la fête qui était assurée par l’Union des commerçants delémontains a été reprise par la ville cette année. Le retour de la Danse sur la Doux satisfait pleinement les commerçants de la vieille ville, comme l’explique certains d’entre eux :