Des modifications à venir dans l’orientation professionnelle

Quelques améliorations pourraient être apportées dans l’orientation professionnelle des élèves dans le Jura. C’est ce qui ressort d’un rapport du Gouvernement publié récemment sur un postulat adopté en mai 2021 par le Parlement. Le texte porté par le député PLR Pierre Parietti demandait la mise en place de mesures à la suite de la crise du coronavirus. Une table ronde et un groupe de travail ont ainsi vu le jour pour définir des pistes dans le but d’optimiser l’orientation professionnelle des jeunes en fin de scolarité.

L’ensemble du processus part également du constat que les adolescents se renseignent de plus en plus sur leur avenir professionnel via Internet, au détriment du contact humain. Une des mesures envisagées consiste ainsi à nommer un enseignant référent – avec une décharge à définir – qui serait responsable de ce domaine dans chaque cercle scolaire. Le ministre de la formation, Martial Courtet, donne davantage de détails :