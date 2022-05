Une pollution aux hydrocarbures à Courtemaîche

Une fuite d’hydrocarbures s’est déroulée vendredi après-midi à Courtemaîche, sur la route de la Basse-Fin et du Milieu du village. La pollution est due à un tracteur qui a perdu du liquide. Les pompiers sont intervenus avec trois véhicules, huit hommes du SIS Basse-Allaine et dix hommes du Centre de renfort de Porrentruy. Un camion de nettoyage ainsi que le Service des infrastructures ont également été dépêchés sur place. Une patrouille de police a géré la circulation pour permettre le nettoyage de la chaussée et le trafic a été perturbé pendant trente minutes. Le conducteur responsable s’est annoncé à la police et la fuite est due à une cause technique. /comm-fco