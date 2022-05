Bisbille fiscale entre Fontenais et Porrentruy

Un enjeu à « 125'000 francs minimums » selon Fontenais

L’exécutif de Fontenais estime à l’inverse le moment particulièrement bien choisi, durant cette période de fiançailles, pour mettre le sujet sur la table. Les sommes en jeu modifieraient en effet les finances du ménage communal, ce qui pourrait avoir son importance en vue d’une éventuelle votation populaire sur la fusion reconnaît Yves Petignat. « On a beaucoup entendu que Fontenais était très endettée et ne serait donc pas un partenaire très attractif pour Porrentruy. Avec une plus juste répartition des impôts, notre état financier serait meilleur. On peut estimer, au minimum, une rentrée fiscale supplémentaire de 125'000 francs (sans compter l’imposition des frontaliers qui suit la même répartition). C’est aussi un bon argument pour dire aux électeurs et électrices de Porrentruy que Fontenais n’est pas si mal… », glisse le maire du village ajoulot quand Gabriel Voirol considère qu’on « ne peut pas savoir qui sortirait vainqueur ou perdant d’une nouvelle réévaluation ». Une réévaluation n’influerait pas, en revanche, sur la quotité d’impôt ou le montant versé par Louis Lang SA. Au vu de la domiciliation de son siège, elle verse l’impôt à la commune de Porrentruy qui se charge ensuite de la répartition selon les termes de la convention.