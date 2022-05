Toujours autant d’appels et de défis pour la Main Tendue

L’année 2021 a été riche en défis pour la Main Tendue. La section Nord-Ouest de l'association qui regroupe notamment la partie francophone du canton de Berne, Neuchâtel, le Jura et Fribourg a publié lundi son rapport d’activité. Au total, 16'050 appels ont été traités. C’est 300 de moins qu’en 2020, année particulièrement marquée par le Covid. La pandémie a d’ailleurs fait surgir un nouveau phénomène puisque qu’il y a eu une hausse de 31% des appels en lien avec le travail et la formation. De plus, la Main Tendue Nord-Ouest a enregistré une augmentation de plus de 2% des appelants dans la tranche d’âge 18-40 ans. Les appels en lien avec la violence domestique sont également en augmentation, il y en a eu 34 de plus l’an dernier. Enfin les personnes suicidaires sont toujours plus nombreuses à composer le 143, selon ce rapport. Si la tendance se poursuit, la Main Tendue Nord-Ouest aura cette année un appel par jour avec un risque suicidaire.





Il manque toujours des bénévoles

Au total, cinq nouvelles personnes ont été formées l’an dernier pour compléter les effectifs et répondre aux appels 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Même si l’antenne régionale arrive à tourner avec ses 38 bénévoles, il en faudrait presque deux fois plus pour couvrir les besoins de manière optimale, soit une soixantaine au total. Toute personne intéressée est invitée à s’annoncer auprès de l’association.





Des finances toujours dans le rouge

La situation financière de la Matin Tendue Nord-Ouest reste précaire. Les comptes 2021 ont bouclé sur un déficit de près de 18'000 francs. Un résultat toutefois meilleur que prévu au budget en raison notamment d’une augmentation des recettes due à la générosité de la société qui reste sensible à la cause.





Tour d’horizon de l'année 2021 de la Main Tendue Nord-Ouest avec son directeur Christophe Amstutz :