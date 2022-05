Une campagne pour encourager la population à s’engager pour les élections communales

La fonction d’élu communal apporte son lot de satisfaction

« Les élections communales de cet automne sont un rendez-vous majeur pour la démocratie locale. Il est important pour l’État jurassien de dynamiser la politique locale afin d’avoir des communes qui fonctionnent bien », a expliqué Rosalie Beuret Siess, la ministre des finances en charge des affaires communales. Pour le maire de Haute-Sorne et membre du comité de l’Association jurassienne des communes Jean-Bernard Vallat, « le citoyen a des droits, mais aussi des devoirs. Il est important de s’engager afin de faire vivre sa commune ». Gabriel Voirol, le maire de Porrentruy, a tenu à souligner que « tout le monde peut s’engager, il n’y a pas besoin d’avoir de compétences particulières et l’expérience montre que les personnes qui ont été élues ne sont jamais reparties insatisfaites, car c’est une fonction qui apporte son lot de satisfaction ». Maire du Noirmont, Gabriel Martinoli a lui ajouté qu’il fallait être « utile et reconnaissant envers sa commune », en appuyant sur le fait qu’il était nécessaire d’avoir des autorités diversifiées avec des jeunes, mais aussi des personnes plus âgées qui peuvent mettre à disposition leur vécu et leur expérience, ainsi que souvent davantage de temps.



Le délégué aux affaires communales, Christophe Riat, ne cache pas qu’il y a des améliorations à faire pour rendre la fonction d’élu communal plus attractive : « Nous constatons que le système communal actuel montre des signes de fatigue. Il faudrait faciliter les activités des élus en proposant par exemple des formations ou un mémento. La question des fusions et la rétribution financière sont aussi des thématiques. C’est un vaste chantier, des pistes de réflexion sont étudiées et nous souhaitons proposer un nouveau modèle d’ici 10 ans ».

La campagne « J’aime ma commune, je m’engage ! » se déclinera dans un deuxième temps cet automne sous le slogan « J’aime ma commune, je vote », pour inciter la population à participer au scrutin. Le premier tour des élections communales est agendé le 23 octobre, avant un éventuel second tour le 13 novembre. Le délai de dépôt des listes et des actes de candidature est fixé au 29 août. /comm-emu