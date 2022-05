Une session d’été marquée par le Covid à Berne

C’est parti pour de longues journées de débat à Berne. La session d’été commence ce lundi et s’étend jusqu’à mi-juin. Les élus discuteront de nombreux dossiers. Ils se prononceront notamment sur une enveloppe de plus de deux milliards de francs, enveloppe qui doit permettre de payer les indemnités qui concernent les vacances et jours fériés des personnes qui ont touché les RHT. Cela touche surtout les employés dans le domaine de la restauration. Les conseillers nationaux devront également se prononcer sur l’amortissement de la dette extraordinaire de 30 milliards de francs que la pandémie a laissée derrière elle. Présentation de cette session d’été sous la Coupole fédérale avec le conseiller national jurassien du Centre Jean-Paul Gschwind à retrouver ci-dessous. /mle