Caritas Jura met l’accent sur ses réussites

Caritas Jura porte un regard positif sur l’année écoulée. Dans son rapport annuel 2021 publié mardi, l’organisation retrace une année marquée par la pandémie de coronavirus, mais aussi par une hausse des dons. Caritas Jura annonce un exercice 2021 bénéficiaire d’un peu plus de 50’000 francs. L’organisation ajoute que les lignes directrice de la Stratégie 2025 ont été adoptées, en faveur d’une société bienveillante, équitable et durable.





Consultations, week-ends et cafés

Les consultations sont restées nombreuses en 2021, face aux revenus en baisse et face à la hausse de l’endettement. Caritas Jura, qui œuvre au soutien des personnes qui vivent dans une situation de précarité, place donc un grand espoir dans le projet de révision de la Loi fédérale sur la poursuite des dettes et faillites, qui pourrait introduire une procédure d’annulation des dettes.

En 2021, toujours, plusieurs événements ont pu se tenir, malgré quelques annulations dues à la pandémie de coronavirus. Les week-ends et les vacances familles ont pu avoir lieu avec l’accompagnement de professionnels. Plusieurs cafés numériques ont aussi été mis sur pied, tout comme des repair cafés.





Nombreuses ventes

Aujourd’hui, Caritas Jura emploie 150 personnes en mesures de réinsertion ou en emplois adaptés. Ces individus travaillent dans divers ateliers, tournés vers la récupération et la valorisation des objets donnés. Ainsi, en 2021, quelque 250 vélos, 9'000 vêtements et plus de 2'500 meubles ont été vendus. Un atelier de couture a été créé, ainsi qu’un atelier pour les structures d’achalandages du nouveau magasin de seconde-main. A ce propos, un nouvel espace de vente devrait ouvrir ses portes à l’automne 2022 dans la zone industrielle de Delémont. /comm-cto