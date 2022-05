Comptes positifs pour la Communauté d’école secondaire d’Ajoie et du Clos du Doubs

Des comptes positifs grâce ou à cause du Covid. La Communauté d’école secondaire d’Ajoie et du Clos du Doubs a invité ses délégués à se prononcer mardi soir sur les chiffres de 2021, qui ont été validés. Ceux-ci présentent un bénéfice de 33'000 francs, alors que le budget prévoyait une perte de près de 100'000 francs. Cette embellie est principalement due à l’annulation des camps de skis à cause de la pandémie.

Lors de cette séance, le directeur de Thurmann, Patrick Bandelier, a communiqué aux délégués que d’importants travaux devront être entrepris prochainement. Ainsi le toit du bâtiment, construit il y a 30 ans, est endommagé. La toiture en zinc devient poreuse à certains endroits. Une expertise devra être menée avant d’envisager le remplacement. Par ailleurs, aucune information n’a été fournie mardi soir sur le rachat du collège Stockmar à la ville de Porrentruy. Une séance spécifique se tient en fin de semaine. /ncp