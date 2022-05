Des chants sacrés pour le Chœur de chambre jurassien

Le Chœur de chambre jurassien se prépare à donner deux concerts. Les chanteurs se produiront le vendredi 10 juin à l’église d’Undervelier et le 11 juin à l’abbatiale de Bellelay. Ils seront dirigés par Mark Kölliker sur des chants sacrés, notamment des compositions de l’Allemand Félix Mendelssohn, du Suisse Ivo Antognini ou encore du Japonais Ko Matsushita. Un « défi », pour les chanteurs, qui n’ont pas pu répéter ensemble aussi souvent que prévu, durant les deux années de pandémie.





Volonté de retrouver le public

Le coronavirus a contraint le Chœur de chambre jurassien à restreindre ses activités : le dernier concert remonte au mois de novembre 2021. Les chanteurs avaient pu organiser un concert moyennant la présentation du pass sanitaire. La situation est toutefois restée compliquée jusqu’au mois de mars de cette année, puisque les répétitions en groupe n’étaient pas simples à organiser : « Au plus fort de la crise, nous étions obligés de proposer des répétitions individuelles, pour éviter que plusieurs personnes ne soient dans la même pièce », explique Mark Kölliker, directeur du chœur. Difficile, donc, de travailler l’harmonie, inhérente à un tel ensemble musical… mais dès que les répétitions en groupe ont pu reprendre, les chanteurs se sont retrouvés, dans l’idée de préparer des morceaux à présenter au public.





Nouveaux membres

« Chanter devant du monde, ça donne de l’énergie, de la motivation. Cela nous a manqué », exprime Mark Kölliker. Le directeur du choeur souligne aussi la présence de nouveaux membres dans l’ensemble, « des jeunes chanteurs qui s'intéressent à la musique et à son étude ». Tant et si bien qu’après les représentations du mois de juin, le Chœur de chambre jurassien commencera à préparer son prochain concert, en novembre, autour du Requiem de Fauré et d'oeuvres de Jean-Sébastien Bach. /cto