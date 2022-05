Des défis pour un gros rayon de soleil

C’est une démarche innovante et dynamique pour offrir une parenthèse ensoleillée à des familles jurassiennes. Huit clubs services de notre région se sont réunis et ont créé l’association jurassienne des clubs services. En partenariat avec RFJ, cette nouvelle association va proposer du 8 au 12 juin des défis à différentes personnalités de la culture, de la politique et du sport de notre région. L’objectif, c’est de rassembler 200'000 francs pour offrir des vacances dans le tourisme durable à des familles monoparentales et familles de condition modeste qui seront choisies en partenariat avec les Services sociaux régionaux. La tirelire sera remplie en fonction de la réussite ou non des défis, ainsi que de la générosité des donateurs.

Personnalités à l’œuvre

Les défis seront proposés dans La Matinale RFJ. Les différentes personnalités qui ont accepté de se prêter au jeu devront les relever durant une journée, puis présenter le fruit de leur investissement le soir-même à Alle, centre névralgique de la manifestation. Carrousel, Martin Bergeron ou encore Randoald Dessarzin ont accepté de prendre part à ces défis solidaires.



Vous pouvez retrouver toutes les informations en lien avec ces défis solidaires ici. Découvrez l’entretien complet avec Jean-Noël Maillard, président de l’association jurassienne des clubs services ci-dessous. /mle