Des orages en perspective

Les premiers jours de l’été météorologique devraient être pluvieux. Alors que le printemps a été particulièrement ensoleillé, sec et chaud, surtout le mois de mai, MétéoNews prévoit un temps humide et instable dès mercredi. C’est un courant du sud-ouest qui devrait nous amener quelques précipitations ces prochains jours, sous forme d’averses et d’orages. Les experts relèvent qu’il est difficile d’anticiper les quantités d’eau. Elles peuvent fortement varier d’un endroit à l’autre. Toutefois ce week-end, les météorologues prévoient une ambiance chaude et lourde propice aux foyers orageux.

D’ici dimanche, les cumuls pluviométriques devraient se situer entre 15 et 40 l/m2, jusqu’à 60 sur l’Arc jurassien, voire plus en fonction de l’intensité des orages. Des chutes de grêles ne sont pas exclues. /comm-ncp