Le CLFM va de l’avant mais traîne un boulet déficitaire

Certains secteurs s’en sont bien sortis malgré la crise sanitaire. L’hôtel et le restaurant ont réalisé des recettes supérieures à celles de l’année dernière. Le CLFM a comptabilisé plus de 16'000 nuitées, soit environ 6'000 de plus que lors de l’exercice précédent. Mais selon le CA, cette dynamique a entraîné un besoin de main d’œuvre qui s’est répercuté sur les charges salariales. Toutefois, le coronavirus n’est pas la seule crise que l’institution a dû gérer.





Des outils pour mieux faire

Suite aux changements de direction qui ont secoué le CLFM ces derniers mois, un audit externe avait été commandé par l’ancien Conseil d’administration. Les résultats du rapport ont été présentés aux actionnaires durant la séance. Il s’agit de pistes pour améliorer la gestion du Centre de Loisirs des Franches-Montagnes. Les conseils portent notamment sur les ressources humaines mais aussi sur la question de la gouvernance entre le CA, la direction et les actionnaires. Un outil particulier permet de mieux définir les frontières comme l’explique Sarah Gerster, vice-présidente du Conseil d’administration du CLFM :