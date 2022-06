Le Noirmont, capitale de la bougeotte

Le Noirmont bouge, et même plus que les autres communes de Suisse ! Le village franc-montagnard a participé avec succès à l’action nationale « La Suisse bouge ». Il a terminé premier de sa catégorie des communes de moins de 2'000 habitants, le résultat devant être encore confirmé après un dernier recomptage. Les habitants devaient cumuler durant le mois de mai le plus de minutes d’activités sportives possibles. Les Noirmonniers ont atteint 1'144’113 minutes (comptabilisées par une application), soit plus de 30 heures de sport par participant. Des chiffres qui montrent l’ampleur de la frénésie qui s’est emparée du village le mois dernier. « Comme les gens se sont pris au jeu, c’est incroyable ! Pas une minute je n’aurais imaginé ça », n’en revient toujours pas le conseiller communal en charge des sports Michel Joly.





170 inscrits au départ, 625 à l’arrivée !

Sous son impulsion, un comité d’organisation a mis sur pied plus de 150 activités dans le mois. Ils étaient 170 inscrits au départ, 625 à l’arrivée ! Les villageois se montraient toujours plus nombreux au fil des activités. « Ce qui a eu beaucoup de succès, c’est un défi entre cinq équipes sur la piste finlandaise de Roc-Montès. Pas moins de 200 personnes ont effectué 3'000 tours, soit 1'500 kilomètres. Un tournoi de football familial a attiré plus de 100 villageois, tout comme une course d’orientation. Pour terminer, la marche gourmande a réuni 250 participants », égrène Michel Joly. A vélo, en rollers, en trottinette ou à pied, les Noirmonniers se sont montrés investis jusque dans les dernières minutes : nouvelle mobilisation générale lorsque le Noirmont ne s’affiche plus premier au classement.