Un brin de retard pour le projet Marguerite

Près de 1'500 kilomètres de pistes pour les adeptes d’équitation dans le Jura et le Jura bernois : c’est ce que vise le réseau Marguerite, projet qui a démarré en 2016 et qui a pour objectif de développer l’agritourisme dans la région. Tout devait être terminé et entièrement balisé cette année, mais il y a du retard. Côté jurassien, il ne reste que quelques détails à régler dans le Val Terbi. Il faudra encore cravacher dans le Jura bernois où les démarches administratives sont plus complexes, comme l'explique le responsable de l’association « BeJu tourisme rural » Rolf Amstutz. « On attend encore les permis dans le Jura bernois. Impossible de poser un poteau ou un panneau sans cela », explique-t-il, ajoutant que chaque propriétaire foncier doit donner son accord, ce qui n'est pas toujours simple à obtenir :