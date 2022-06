Une escapade jurassienne pour le candidat macroniste

La campagne pour les élections législatives françaises s’invite dans le canton du Jura. Le candidat de la majorité présidentielle pour la sixième circonscription des Français établis hors de France - qui comprend la Suisse et le Liechtenstein - était de passage ce mercredi à Delémont. Marc Ferracci a ainsi visité l’entreprise Willemin-Macodel en compagnie de la direction de l’entreprise et du maire de la capitale jurassienne, Damien Chappuis. L’économiste de 44 ans est un ami proche du président français Emmanuel Macron. Il a été un collègue d’études de l’actuel locataire de l’Elysée et a même été son témoin de mariage.

La venue dans le Jura du candidat estampillé « Ensemble » a été mise en place par Didier Receveur, président du Parti vert’libéral Jura mais aussi membre de l’équipe de campagne de Marc Ferracci. L’économiste de formation a ainsi été sensibilisé à différents dossiers comme celui de la ligne ferroviaire Delle-Belfort. Le passage de Marc Ferracci était l’occasion d’aborder avec lui quelques thèmes qui font l’actualité franco-suisse comme celui des relations entre la Suisse et l’Union européenne ou encore celui du taux de rétrocession de l’imposition des frontaliers que la Confédération souhaite renégocier à la hausse. S’il est élu, Marc Ferraci explique quel rôle il entend jouer dans les dossiers franco-suisses :