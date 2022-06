Une nouvelle arme pour lutter contre les inondations dans le Jura

Au total, le CRISP dispose de 400m de digues mobiles. Avec ce système, « il faut environ cinq pompiers pour tout dérouler alors qu’avant il nous fallait le triple de bras », explique Nicolas Dobler. « Les digues se déroulent très rapidement. Ce sont des éléments dont on a l’habitude. Et avec des chaînes qui tiennent la bâche au sol, la digue ne bouge pas même s’il y a du courant ».





Des digues placées un peu partout

Les digues mobiles peuvent être disposées dans divers lieux. « Il y a la vieille-ville de Porrentruy et surtout le quartier vers l’Esplanade où le Bacavoine peut déborder. Ça nous permet de protéger un bon nombre de bâtiments », précise le commandant du CRISP. Nicolas Dobler ajoute que les digues mobiles ne seront pas exclusivement utilisées à Porrentruy ou en Ajoie. Si d’autres pompiers en ont besoin dans le Jura, ils pourront aussi en profiter.

L’été passé le canton avait été frappé par de nombreuses inondations. Cette fois, Nicolas Dobler est plus serein. « On pourra faire de la prévention et quand les gros orages arriveront nous seront prêts ». Et en cas de manque de matériel, le CRISP pourra toujours faire appel aux pompiers à Bienne… les plus proches à disposer des mêmes digues mobiles. /nmy