Des coups de pédale pour la bonne cause

Une aventure humanitaire à la force des mollets. Deux cousins ajoulots enfourchent leur vélo pour aider les personnes défavorisées. Grégory Jubin et Romain Etienne partiront dans une semaine de Courtemaîche pour rallier Amsterdam en dix jours. L’idée émane des deux sportifs qui veulent transformer leur aventure humaine en défi humanitaire.







Enfants dans le besoin

L’objectif de cette aventure, c’est de récolter des fonds, via des parrains, pour l’association « Espoir pour Eux ». Celle-ci s’engage dans différents projets pour aider les citoyens de pays comme Haïti, le Rwanda et le Sénégal. « Il y a des besoins fondamentaux, notamment en nourriture », relève Magali Etique, présidente de l’association. En fonction des parrainages, « Espoir pour Eux » pourra développer différents projets dans ces pays et pour les enfants de ces lieux qui sont dans le besoin. Tous les dons peuvent être faits via le site de l’association. Découvrez l’entretien de présentation de l’aventure des deux sportifs avec Magali Etique et Grégory Jubin ci-dessous. /mle