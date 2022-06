Des drones dans le ciel biennois

Le grand feu d’artifice du 31 juillet à Bienne n’aura pas lieu cette année. Il est même peut-être condamné définitivement alors que les nuisances liées aux pétards et autres explosions sont de plus en plus dénoncées. Mais qu’on se rassure, spectacle il y aura quand même à Bienne le 31 juillet. Et c’est un show de drones qui est prévu dans le cadre du festival LakeLive, selon une annonce publiée récemment. L’entreprise Swiss Drone Show, basée à Täuffelen, a été mandatée pour réaliser une prestation lumineuse et créatrice d'émotions dans le ciel biennois. Fondée juste avant la pandémie par plusieurs amis aux compétences multiples, la société s'est spécialisée dans ces spectacles d'un genre nouveau et qui se profilent comme une alternative intéressante aux feux d'artifice. Reste que la conception de ces spectacles est compliquée à bien des égards selon Reto Bertschi, l'un des fondateurs de Swiss Drone Show :