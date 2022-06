Des élèves jurassiens en mode éditeurs de livre

Dans le cadre de la Bataille des livres, quatre ouvrages des éditions du goudron et des plumes ont été sélectionnés pour être présentés à ces classes. Les enseignants devaient, ensuite, avec leurs élèves rebondir sur l’histoire et lui inventer une suite en texte. Des exercices de gravures ont également été faits pour illustrer ce récit. Les thématiques différaient selon l’année scolaire. Les 5es devaient travailler sur une histoire à laquelle s’ajoutaient toujours plus d’animaux. Les 6es, quant à eux, devaient faire apparaître des figures emblématiques du canton du Jura. En 7e, l’idée était de créer leur abécédaire et les 8es ont travaillé autour de la malentendance et de la surdité. L’enseignante de Courrendlin Françoise Marchand a été agréablement surprise « par les nombreuses idées des élèves ». Il a même fallu « freiner leurs ardeurs », selon elle. Pour Particia Crelier, cette expérience a été « un véritable cadeau » de voir à quel point ses histoires pouvaient inspirer les jeunes générations. /lge