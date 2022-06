Moutier Expo de retour en novembre

Moutier Expo sera de retour en novembre. Après une absence de deux ans en raison de la pandémie, l’événement revient du 9 au 13 novembre au Forum de l’Arc. Selon le communiqué transmis ce jeudi, tous les éléments de cette 44e édition seront identiques à celle qui n’avait pas pu avoir lieu en 2021. A savoir que le thème sera « Moutier sous les tropiques », l’invité d’honneur sera la commune valaisanne de Veysonnaz et finalement l’hôte d’honneur sera le Musée du Tour automatique. Les organisateurs promettent également des soirées surprises. Toutes les feuilles d’inscriptions ont été envoyées et plus de 100 exposants sont attendus. /comm-lyg