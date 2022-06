L'évolution créative de Piet Mondrian à la Fondation Beyeler

Mondrian, un très bon peintre de paysages

L’exposition s’ouvre sur un petit tableau brun ; c’est le portrait d’une femme. Dans ses mains un fuseau, derrière elle, deux fenêtres à carreaux. L’œuvre date de 1895. Dans la pièce suivante : une série de paysages sombres, des arbres qui se reflètent dans des lacs, des ciels minés par les nuages, des sols gorgés de pluie. Il y a de l’impressionnisme là-dedans, une influence hollandaise, une volonté de représenter la nature et les paysages. Mais là encore, on est loin du Mondrian « moderne ». Et pourtant… Mondrian n’a pas fait que des lignes et des rectangles designs, comme l’explique Ulf Küster, curateur de l’exposition « Mondrian Evolution » : « Cette exposition démontre que le chemin vers l’abstrait est une évolution, et pas une révolution. C’est une évolution, qui n’est pas linéaire, il y a des virages et des traversées, mais de manière générale, Mondrian a toujours cherché à trouver l’essence d’une image. L’essence d’une peinture. Et comme il le dit lui-même, il s’en est rapproché. » Il y a des influences fauvistes, des points de couleurs éclatantes, des cathédrales qui brillent de mille couleurs et de lumières, et des moulins qui font presque mal aux yeux. Ça aussi, c’est Mondrian. Une œuvre versatile, selon Ulf Küster : « Il y a de magnifiques peintures, des œuvres étonnantes car on ne se figure pas Mondrian comme un si bon peintre de paysages. On ne l’imagine pas être si doué avec les couleurs. Certains tableaux sont des explosions de couleurs. »