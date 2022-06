Ils perpétuent la tradition du haut de leur clocher

Les cloches ont sonné avec un peu d’avance ce week-end à Bure. Samedi matin, trois hommes du village se sont rendus en haut du clocher pour perpétuer une tradition qui se fait de plus en plus rare : carillonner à la main. Louis Vallat et son frère Michel ainsi que Patrick Zumbühl, beau-fils de Michel, s’étaient donné rendez-vous en fin de matinée pour répéter quelques morceaux en vue des célébrations de la première communion du lendemain. Thomas Nagy a enfilé ses pamirs et les a suivis. Découvrez son reportage ci-dessous :