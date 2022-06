Le rideau tombe sur la première saison du Théâtre du Jura

Le temps file pour le théâtre du Jura. La saison inaugurale s’est achevée jeudi dernier. L’occasion de dresser le bilan de ce premier exercice entamé en octobre dernier. 40 spectacles étaient au programme de cette première saison. Après plusieurs mois de représentations, le bilan est positif selon le directeur du TDJ Robert Sandoz. Le public a notamment répondu présent, plus qu'espéré, selon Robert Sandoz. Mais cette première saison a également permis de se rendre compte des choses à améliorer. « On remarque qu'on peut aller chercher plus de monde pour ce qui s’adresse à l’enfance. Il y a encore des gens à convaincre de ce côté-là » nous a confié le directeur.

Robert Sandoz nous a livré son sentiment au terme de cette première saison :