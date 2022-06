Mont-Soleil : succès des portes ouvertes

Grosse affluence pour les portes ouvertes de Mont-Soleil. Espace découverte énergie a fêté dignement ses 10 ans ce week-end en compagnie des BKW, de l’observatoire astronomique et de Jura bernois tourisme. Le public a répondu présent entre samedi et dimanche : quelques 1'800 personnes venant de toute la Suisse ont profité des diverses activités et découvertes de l’événement, selon le président d’EDE Richard Habegger :